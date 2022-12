Policía anuncia cambios en dirección de Dijín, Inpec y Tránsito

A través de su página web, la Policía anunció los cambios que se dieron en las direcciones, comandos de metropolitanas, de departamentos y de las Escuelas en todo el país.

Informó que el general Jorge Hernando Nieto Rojas de la Región No. 4 pasa a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), mientras que el general Carlos Ramiro Mena Bravo pasa de Dijín a la dirección de Tránsito y Transporte, cargo que tenía el general Francisco Patiño Fonseca y que asumirá como comandante de la Región de Policía No. 4.

Estos son los otros cambios anunciados por la Policía Nacional:

Brigadier General Luz Marina Bustos Castañeda de la Dirección Administrativa y Financiera a la Dirección de Nacional de Escuelas, Brigadier General Jorge Enrique Rodríguez Peralta de la Dirección de Sanidad a la Dirección de Protección y Servicios Especializados, Brigadier General Nicolás Ramces Muñoz Martínez de la Dirección de Protección y Servicios Especializados a la Dirección de Sanidad, Brigadier General Edgar Sánchez Morales de la Dirección de la Escuela de Cadetes de Policía a la Dirección Administrativa y Financiera.

Brigadier General Yesid Vásquez Prada de la Policía Metropolitana de Medellín a Comandante de la Región de Policía No 5, Brigadier General José Ángel Mendoza Guzmán de la Policía Metropolitana de Bucaramanga a Comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, Brigadier General Rodrigo González Herrera de la Dirección de Escuelas a Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Brigadier General Saúl Torres Mojica del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional a Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Brigadier General Carlos Enrique Rodríguez González de la Policía Metropolitana de Cartagena a Comandante de la Región No 7, Brigadier General Gabriel Parada Díaz de la Región de Policía No 7 a Director del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, Brigadier General Mireya Cordon López de la Dirección de Incorporación a Comandante de la Región de Policía No 3.

Coronel Álvaro Pico Malaver de la Policía Metropolitana de Cúcuta a Director de la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, Coronel José Gerardo Acevedo Ossa del Departamento Policía Antioquia a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, Coronel Nelson Ramírez Suárez del Departamento de Policía Valle a Subdirector de la Dirección de Seguridad Ciudadana.

Coronel Jorge Luis Ramírez Aragón de Director de la Escuela Nacional de Operaciones a la Dirección de Incorporación, Coronel Hoover Alfredo Penilla Romero de la Coordinación de la Policía Fiscal Aduanera a la Dirección de Bienestar Social, Coronel Miguel Moncaleano Gómez Subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué a Coordinador de la Policía Fiscal y Aduanera, Coronel Carlos Rodríguez Cortes de Agregado de la Policía en Argentina a Comandante Metropolitana de Policía de Cúcuta, Coronel Eduardo Cárdenas Vélez de Subdirector de Antinarcóticos a Comandante de Policía Metropolitana de Pereira, Coronel Fabio López Cruz del Departamento de Policía San Andrés a Comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio.

Coronel Jorge Alberto Gómez Duque de la Dirección de Seguridad Ciudadana a Comandante del Departamento de Policía San Andrés, Coronel Aurelio Ordoñez Villamil de Subcomandante del Departamento de Policía de Córdoba a Comandante Departamento de Policía Putumayo, Coronel José Baquero Ayala de la Policía Metropolitana de Bogotá a Comandante de la Policía Caquetá, Coronel Ciro Cifuentes Rodríguez de Subdirector de Talento Humano a Comandante de Departamento de Policía Risaralda.

Coronel Luis Roa Merchán del Departamento de Policía Boyacá a Comandante de Departamento de Policía de Quindío, Coronel Diego Felipe Hernández Cerón de la Dirección de Tránsito y Transporte a Comandante Departamento de Policía Valle, Coronel Gustavo Chavarro Romero de Subcomandante a Comandante de la Policía de Antioquia, Coronel Jorge Hilario Estupiñán Carvajal de la Metropolitana de Bogotá a Comandante de Departamento de Policía de Casanare.

Coronel Luis Montenegro González de la Metropolitana de Bogotá a Comandante de Departamento de Policía Guainía, Coronel Julián González González de Director de la Escuela de Estudios Superior de Policía a Comandante Departamento de Policía Sucre, Coronel Ángel Hugo Rojas Sandoval de Subcomandante del Departamento de Nariño a Comandante Departamento de Policía Quindío, Coronel Camilo Cabana Fonseca de Comando del Departamento de Policía de Risaralda a Subcomandante de la Metropolitana de Bogotá, Coronel Carlos Vargas Rodríguez del Departamento de Policía de Caquetá a DIPOL Enlace Comando Conjunto de Operaciones Especiales, Coronel Manuel Geovanni Medina Gómez de la Dirección Nacional de Escuelas a Director de Escuela de Posgrados de la Policía Nacional.

Coronel Rafael Restrepo Londoño de la Escuela Rafael Núñez a Director de la Escuela de Aviación Policial, Coronel Alexander Tapiero Jiménez de la Dirección Administrativa y Financiera a Director de la Escuela Nacional de Operaciones, Coronel Ramiro Pérez Manzano de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural a Director de Escuela Rafael Núñez, Coronel Pedro Rodelo Asfora de la Dirección Antinarcóticos a Director de Escuela Antonio Nariño.

De igual forma, el Gobierno Nacional nombró al señor Coronel Gustavo Moreno Maldonado, quien se encontraba como agregado de Policía en Washington como el nuevo Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).