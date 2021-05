“Pensé que iba a perder la vida”: policía atacado a piedra por vándalos en la vía Neiva-Bogotá

En Neiva , las protestas han dejado varios heridos, entre civiles y uniformados. Uno de ellos, un policía atacado a piedra por vándalos en la vía Neiva-Bogotá.

El uniformado, ante la agresión, dejó en el suelo la moto y se fue del lugar.

“La verdad sentí mucho miedo, mucho miedo por mi vida, pensé en ese momento que iba a perder mi vida, la oportunidad de estar con mi familia”, dijo el patrullero José Mendoza.

El coronel Diego Fernando Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, manifestó: “Fueron atacados por algunos manifestantes que empezaron a llegar al sitio para poder tomar la vía nacional, nuestro policía inicialmente recibe las agresiones con objetos contundentes, con piedras; termina un policía lesionado”.

José Mendoza, patrullero de la Policía, tiene 31 años de edad, lleva 12 en la institución y es padre de 4 hijos.

“Uno tiene que tomar una decisión, la verdad sentí tanto miedo que pues me tocó salir del lugar y deja la motocicleta que me la incineraron. Aparte, el miedo de las lesiones que me causaron, el miedo que me sentí, una tristeza una tristeza en mi corazón de ver cómo estos jóvenes afectan la integridad de los policías”, dijo.

Ante la situación y la pretensión de destruir un peaje, intervino el Esmad. En los choques, ocho policías y dos civiles resultaron heridos.

“No iban a dejar ser evacuadas las ambulancias, razón por la cual tenía que trasladarse al municipio Aipe, una ambulancia es afectada casi en su totalidad; recibe varias agresiones y varios golpes con objetos cortopunzantes y piedras”, dio a conocer el oficial.