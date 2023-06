Policía atacado frente a la Nacional: para Gobierno, intervenir universidades “no es una opción”

Los disturbios en la Universidad Nacional de Colombia y posterior agresión a un patrullero de la Policía con una papa bomba llevaron a que la alcaldesa Claudia López pidiera el ingreso de la fuerza pública al alma mater. Desde el gobierno del presidente Gustavo Petro y varias universidades hubo reacciones frente a la solicitud de la mandataria local.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que la intervención “no es ahora una opción. El Gobierno está comprometido con respetar las universidades como espacios para el conocimiento, la formación, para la investigación. Llamamos a toda la comunidad universitaria de Bogotá, de Medellín, de Cali y todo el país a que esos centros universitarios se respeten como espacios para el conocimiento y la investigación y nosotros estamos en toda la disposición de protegerlos”.

Dice el Gobierno que se debe es aumentar las operaciones de inteligencia para dar con los responsables de estos actos. “Primero un rechazo contundente a ese bárbaro y a los bárbaros que estaban tirando explosivos a nuestra fuerza pública. Más que un enfrentamiento en el campus universitario, yo creo que lo que necesitamos es más inteligencia. Detectémoslos, si son estudiantes, no son estudiantes, de dónde vienen, dónde preparan esos explosivos, pero convertir un campus universitario en un campo de guerra es hacerle el juego a los que están haciendo eso, a llevarnos a esa guerra”, manifestó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

La comunidad educativa tampoco comparte la propuesta de la alcaldesa. “Que no nos juzguen, que no nos condenen. La universidad, los universitarios, la comunidad universitaria no somos los responsables de esta guerra y de estos sucesos. Los actores armados están cooptando a veces el corazón de nuestros jóvenes, pero nosotros no hacemos más que convencerlos, trabajar, para que ellos encuentren otras opciones de vida. Pero también hay actores externos que están llegando y que están provocando estos hechos”, aseguró Alejandro Álvarez, rector de la Universidad Pedagógica Nacional.

Por su parte, la congresista y representante estudiantil Jennifer Pedraza señaló: “Sin embargo, la solución a este problema tampoco consiste en que la fuerza pública irrumpa en los campos universitarios porque esto ya ha pasado antes y lo que ha pasado es que, lejos de resolver el problema, se sigue incrementando el nivel de violencia, de confrontación, y muchas veces personas inocentes, estudiantes que realmente hacen parte de las comunidades universidades, terminan afectados y afectadas por este tipo de decisiones”.