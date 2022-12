Policía capturó a hombre que manoseaba mujeres cerca de la cárcel La Picota

La Policía de Tránsito capturó a un hombre de 35 años que, según el relato de una mujer, minutos antes le habría tocado sus partes íntimas.

La víctima, en estado de embarazo, estaba en compañía de su hija, una niña de 4 años de edad.

"Íbamos caminando cuando de repente se acercó este tipo y me cogió la cola. Me manoseó de una forma abusiva y no le importó que yo estuviera con mi niña ni que estuviera en estado de embarazo”, relató.

Los hechos ocurrieron cerca de la cárcel La Picota, lugar en donde los uniformados lograron la captura del presunto abusador.