Policía detectó 100 perfiles en redes que aprovechan el COVID-19 para engañar a la gente

Algunos roban información suplantando a las autoridades de saludo y tros venden productos de higiene sin las medidas sanitarias.

Unos 170 portales han sido bloqueados por el grupo contra la ciberdelincuencia de la Policía por emitir información falsa, engaño a personas y robo de datos.

Además, 27 personas están identificadas por incitar al saqueo de supermercados. Todos bajo la misma fachada: la emergencia por la cuarentena para contener el coronavirus.

Algunos de ellos venden elementos como geles antibacteriales o tapabocas que no cumplen con los requerimientos. Otros, suplantando al Ministerio de Salud y secretarías, hacen que la gente descargue archivos maliciosos.

La recomendación el coronel Luis Fernando Atuesta, jefe del centro cibernético de la Policía, es no hacer caso a información sospechosa, además de no compartirla. No solo pone en riesgo su salud y la de los demás, también se expone a sanciones por reenviar este tipo de información.