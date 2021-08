Policía duró horas perdido en la selva tras emboscada de bandas que explotan oro en Chocó

Un patrullero de la Policía encargado de investigar el accionar de las bandas criminales en el Chocó, lideradas por el Clan del Golfo, vivió una pesadilla cuando regresaba con su compañero con información clave de cómo se está delinquiendo en esa región.

Los investigadores llegaron hasta las selvas del Chocó para verificar y recoger información de cómo se estaba extrayendo oro de manera ilegal y la afectación al ecosistema, pero no todo salió como se esperaba.

En contexto: Indignante: al menos 80 ríos en Colombia están afectados por la minería ilegal

“Nosotros ingresamos hasta la selva chocoana vía terrestre, nos dirigimos hacia un punto, unas coordenadas, donde se encontraba la explotación ilícita de yacimientos mineros”, cuenta el investigador de la dirección de carabineros.

Asegura que la principal afectación por esta actividad ilegal se da en las fuentes hídricas.

“La afectación principal es la del agua. Estaban extrayendo el material del río para poder realizar el respectivo lavado de este mineral”, señala.

Publicidad

Esto debido a la mezcla que usan para poder extraer el oro.

“En esta draga estaban mezclando el mercurio con la tierra para poder aislar el metal como tal y poder sacar el metal denominado oro”, indica.

Sin embargo, cuando procedía con su compañero a salir del lugar, fueron víctimas de una emboscada.

“Salimos de ese punto y cuando nos dirigimos hacia donde teníamos parqueada la camioneta es allí donde nos toca cruzar un lago, en el cual el jefe va un poco más adelante. El jefe me grita mi apellido y cuando subo ahí me doy cuenta de que lo tienen dos sujetos en el piso y que él estaba desesperado, yo saco mi pistola y empiezo a enfrentarme contra estos dos sujetos, ya que ellos empiezan a dispararme”, detalla.

Cuando se dio cuenta ya no eran dos sino varios hombres tras su rastro.

“Cuando ellos ven que yo también estoy disparando es allí donde realizó un despliegue hacia atrás, me repliego y cuando espero y veo que no llega nadie escucho que prenden una lancha y que van otra vez río arriba”, subraya.

Publicidad

En medio del temor y la angustia, el patrullero corrió para salvar su vida. Fueron cerca de 10 horas en las que se sintió perdido en la selva chocoana, donde solo encontró temor de sus habitantes.

“Y me encuentro más adelante un caserío indígena, el jefe de ese caserío se va para una casa, me trae una panela y me la da en la mano y me dice que vaya con Dios. Aproximadamente 10 horas estuve inmerso en la selva chocoana sin rumbo alguno”, recuerda.

Dos días después se enteró de que su compañero, el subintendente Steven Cardona Salazar, murió a manos de las bandas criminales de la región. Sin embargo, continuará tras los delincuentes que están destruyendo los recursos naturales.

Otras noticias: Colombia, entre los 20 países del mundo más vulnerables por el cambio climático