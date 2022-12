Policía enfrenta nuevo caso de acoso sexual: subteniente denuncia a coronel Ricardo Suárez

Natalia Ramírez dice haber sido víctima del comandante del Quindío cuando ella fue asesora de la oficina jurídica de la institución en este departamento.

Con papeles en mano, presentó a la Fiscalía en Rionegro, Antioquia, la hoy retirada subteniente de la policía denunció por acoso sexual al comandante de la Policía en el Quindío, el coronel Ricardo Suárez.

"Porque yo lo sentía por un pasillo y yo me iba por el otro, el tener que, porque él vivía al lado del alojamiento, pedirle al Señor que no me lo encontrara, porque si yo me lo encontraba, era literalmente una sobadera de mano, una abrazadera, pico, situaciones que yo no sé si realmente él percibía el temor que yo le tenía, pero yo creo que él abusaba de esa situación", dijo Ramírez.

Agregó que le hizo propuestas indecentes después de que su novio, un teniente del mismo comando del Quindío, fuera trasladado a la costa Atlántica.

“Y él decirme: ‘mija, no se ponga triste que yo también estoy solo y no es sino que usted me toque la puerta que yo con un viagrazo puedo con usted’”.

El coronel Ricardo Suárez, a través de un audio, invitó a la teniente a mostrar pruebas.

"Ella es profesional del derecho y como una profesional debieron enseñarle en la universidad a constituir la prueba, a que si hace una denuncia debe tener unas pruebas, elementos materiales probatorios, para que esta denuncia tenga soporte legal", dijo.

Por ahora, el coronel fue apartado de su cargo mientras se adelanta la respectiva investigación.

