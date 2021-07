El patrullero del Esmad Cristian Ávila, policía herido en disturbios del 20 julio, podría perder un ojo tras ataque con cauchera. Él uniformado, uno de los 95 lesionados en todo el país, contó cómo fue impactado cuando se encontraba en el Portal de Las Américas.

“Estábamos en frente de los llamados primera línea y en el momento pues, yo soy escudero y tengo mi escudo en alto, pero la piedra veo que me la lanza con una cauchera, pero en diagonal, no de frente, y es ahí cuando me pega en la parte del ojo derecho y luego un compañero que estaba detrás mío me saca y él me lleva a la ambulancia para brindarme los primeros auxilios”, afirmó.

Su hija de 3 años solo lo ha visto por fotografías y, dice el policía herido en disturbios, no logra comprender quién o cómo lastimaron a su papá.

Mientras este padre y esposo confía en no perder el ojo, la Dirección de Sanidad reveló que son 95 los policías heridos en disturbios del 20 julio.

“De estos, 35 pertenecen a la Metropolitana de Bogotá, 15 a la de Cali, 8 a Medellín y enfrentan lesiones por armas traumáticas y cortopunzantes; 19 lesionados con explosivos incendiarios, 5 registran fracturas, 57 contusiones, entre estos son 2 oficiales, 7 mandos ejecutivos, 74 patrulleros y un auxiliar de Policía”, detalló el general Manuel Vásquez, director de Sanidad de la Policía.

El oficial señaló que “el hecho de escoger una profesión, de ser policía para servir a la sociedad, a los colombianos, no puede llegar a estigmatizar y menos causar violación de derechos humanos a las mujeres policías”, refiriéndose en particular al caso de la uniformada agredida en Medellín.

Publicidad

En contexto:

Ofrecen recompensa por información sobre encapuchado que pateó a agente del Esmad en Medellín

El general, además, explicó que la mayoría de policías heridos en disturbios del 20 julio fueron enviados a sus hogares y hasta el momento no hay uniformados graves.

Las autoridades también revelaron que en las 17 operaciones en los últimos días fue judicializada una ficha clave de los vándalos conocido con el alias de ‘Brayan’, en Bucaramanga.

Por su parte, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, informó que este martes festivo “fueron capturadas 70 personas, una por orden judicial por el delito de homicidio y 69 por diferentes conductas contrarias a la ley penal colombiana en el marco de las aglomeraciones que se presentaron”.

En Cundinamarca fueron capturados 16 señalados de vandalismo.

Le puede interesar:

Estos fueron los videos clave para capturar a 17 personas tras disturbios en Bogotá