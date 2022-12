Policía investigará a patrullero que agredió a estudiante de colegio en Tuluá, Valle

Luisa Fernanda Martínez, quien cursa grado once en la institución educativa Técnico de Occidente y es personera de la misma, grabó con su celular el momento cuando es atacada por un integrante de la Policía del Valle del Cauca adscrito a la unidad de investigación. La joven indica que ya hizo la respectiva denuncia del caso.

"Él llegó diciéndome que yo tenía que pasar la factura de mi teléfono, como le pedí que me diera una orden entonces me dijo boba. Yo le dije que me respetara. Él expresó que en ningún momento había dicho boba. Le señalé que lo tenía grabado en el teléfono y ahí mismo sacó la mano, me pegó y empezó a forcejearme y quitarme el teléfono", sostuvo la estudiante de 18 años.

Como resultado de la agresión, Luisa Fernanda tiene dos hematomas, uno en el hombro y otro en la mano derecha. Al parecer, el hecho se debe a que los estudiantes del colegio al que la joven pertenece, desde hace varios días se han manifestado fuera de la institución, de manera pacífica, porque aseguran que la directora de la sede viene cometiendo algunos atropellos e irregularidades.

Miembros de la Policía han llegado hasta el establecimiento escolar hacer inteligencia. Lo que más teme Martínez es que puedan haber represalias debido a que estos están vestidos de civil y armados. Por este motivo, instó al comandante de la institución armada en el Valle del Cauca para que adelante una investigación interna y se impongan las sanciones correspondientes.