Policía muerto por puñalada y campesino asesinado por disparo: el panorama en San Vicente del Caguán

La Defensoría del Pueblo se encuentra mediando para que los policías y trabajadores que fueron retenidos por la guardia campesina en San Vicente del Caguán sean liberados. Los enfrentamientos que allí se han registrado dejan un saldo de dos uniformados y un civil muertos.



En total, 78 policías y nueve trabajadores de la petrolera Esmerald Energy fueron, según las autoridades, secuestrados por la guardia indígena. Esto después de los graves enfrentamientos que se registraron en la vereda Pozo Azul de San Vicente del Caguán.

En un video se vio a los uniformados caminando uno detrás del otro antes de ser subidos a un camión. Los policías estaban custodiados por campesinos de la zona. En otras fotos se aprecia que los oficiales fueron despojados de sus escudos y armas.

“No hay derechos humanos, no existen. Tenemos un compañero muerto, central, ¿estamos esperando a que nos acaben a todos acá? No puede ser posible, no puede ser”, dice uno de los uniformados que captó en video lo ocurrido.

Se conoció que el uniformado que murió fue identificado como Ricardo Arley Monroy, de 39 años. Él recibió una herida de arma blanca en el cuello.

El cuerpo del policía permaneció por más de cuatro horas en el mismo salón en el que sus compañeros estaban retenidos. Solo una intervención de la Iglesia hizo posible la entrega del cadáver.

“Desconcierta la manera salvaje con la que acabaron la vida del señor subintendente cuando protegía a personas atemorizadas por la arremetida de una jauría que privilegió el caos sobre el diálogo”, manifestó el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional.

Un campesino también murió en medio de las protestas: recibió un impacto de arma de fuego. Los disturbios generaron un incendio al interior de las instalaciones de la empresa.

Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, indicó que esto se trató de una “presencia extorsiva e intimidatoria” de quienes “dicen llamarse guardia campesina”.

En la zona hacen presencia miembros de la Defensoría del Pueblo y del Gobierno nacional. Tratan de mediar para controlar el orden público y lograr la liberación de los retenidos.