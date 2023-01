Policía Nacional se pronuncia por condecoración de general en retiro a líder de la Cienciología

El evento ocurrió en la isla de Barbados y el oficial le entregó el honor a David Miscavige luciendo su uniforme, a pesar de que ya no es el inspector general.

El acto en el que participó el general (r.) Ramiro Mena quedó registrado en imágenes que fueron luego publicadas en diferentes redes sociales, y en las que se explicaba la razón por la cual el líder de la Iglesia era condecorado.

"Salvar a la humanidad de la violencia, el mal, el terrorismo, las drogas y todos los factores negativos que la amenazan. Ayudar a terminar una guerra civil de 50 años", fueron los argumentos con los que se concedió la distinción.

Horas después, la dirección de la Policía a través de un comunicado aclaró:

"En el año 2017, cuando se encontraba activo ejerciendo el cargo de inspector general, el general Mena postuló para condecorar con la medalla de la Inspección General a personal uniformado de la institución, así como a personas naturales, entre ellas el señor David Miscavige”.

“Referente a los hechos presentados el día 23 de junio de 2018 en Barbados, el señor mayor general, en uso de buen retiro, no actuó en representación ni a nombre de la Policía Nacional, dadas las circunstancias expuestas anteriormente. Por ende, esta actividad no representó gasto alguno para la institución”, añadió la explicación.

La Policía agregó que prestará la colaboración respectiva a las autoridades competentes que continuarán con las indagaciones internas.