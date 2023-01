Policía ofrecía visa para ir a EE. UU. por $10 millones: todo resultó ser una estafa y lo capturaron

Serían unas 25 víctimas que le consignaron, pues la oferta incluía vivienda y trabajo fijo. Les dio confianza que el uniformado activo trabaja en una embajada.

Óscar Mauricio Narváez fue uno de los que confió en que el policía le ayudaría a cumplir su sueño de viajar, trabajar y vivir en los Estados Unidos por la visa que le iba a tramitar. Por eso, sin pensarlo dos veces, le entregó $24 millones.

“Yo creía que era legal porque era miembro activo de la Policía”, lamenta y cuenta detalles de lo que el intendente Fredy Leonardo Hernández ofrecía: “Nos entrevistamos y nos dice que (…) aparte nos va a ayudar a obtener trabajo desde aquí, irnos con trabajo desde aquí”.

Pero no es la única denuncia. Diana Rodríguez, otra de las víctimas, afirma que le prometió que “yo me iba desde acá ubicada, de una vez con trabajo. Yo le pregunté que si era una estafa y me dijo que no, que no me preocupara que todo está bien”.

Curiosamente, dentro de los allanamientos por el caso que involucra no se encontraron los documentos de estas personas estafadas.

En cambio, “ubican 14 pasaportes originales más las visas que son falsas y otro material que aparentemente tiene sello de Estados Unidos”, dice Constanza Velásquez, abogada de una de las afectadas.

En esta investigación también fue capturado un estilista y asesor de reinas quien fue dejado en libertad porque, para el juez, la Fiscalía no aportó pruebas contundentes en su contra.

El intendente de la Policía fue enviado a la cárcel La Picota por los delitos de tráfico de migrantes y falsedad en documento público.