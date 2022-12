Policía que atendió el caso Merlano denuncia al general Palomino

“A mí me duele es que por haber cumplido nuestro deber hoy día me encuentro en esta situación de acoso laboral en que me tienen los superiores”, explica Wilmar Escobar, uno de los uniformados que hace tres años atendió el caso del exsenador que se negó a practicarse una prueba de alcoholemia y usó como excusa su investidura.

Escobar dice que, incluso, ha sufrido daños psicológicos. “A nivel país, donde vayamos a trabajar, nos tienen tildados como ahí viene el caso Merlano, la patrulla Merlano, el dúo dinámico”.

Publicidad

El abogado del uniformado explicó que radicaron ante la Corte Suprema una denuncia contra el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, y el general José León Riaño, entre otros.

“Estamos incluyendo la tortura las lesiones psicológicas y psiquiátricas en condición de garante y prevaricato por omisión”, dijo Germán Sánchez, abogado.

Por su parte, la Dirección de la Policía aseguró que ha acompañado a estos uniformados que se convirtieron en un ejemplo de rectitud y señaló que la Inspección de la institución inició ya una investigación por el supuesto matoneo.

Al exsenador, que protagonizó un bochornoso incidente en 2012, el Consejo de Estado le retiró su investidura.