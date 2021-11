Policía que estaba de descanso capturó a sicario que acababa de asesinar a un comerciante

Un valiente policía que estaba de descanso y desarmado logró capturar a un sicario que momentos antes había asesinado a un comerciante que no pagó una extorsión en el barrio Candelaria La Nueva, sur de Bogotá.

Fueron más de diez cuadras las que tuvo que correr el subintendente Gilberto Gonzáles para detener al sujeto, que huía corriendo y que era señalado por la comunidad de ser un criminal.

“La ciudadanía me alerta sobre la avenida Villavicencio, en el barrio Candelaria La Nueva, que un ciudadano minutos antes había cometido un delito y se había dado a la fuga. Es aquí donde yo tomo la decisión de, pese a que estaba solo, no me encontraba con el chaleco ni con el armamento, iniciar la persecución logrando reducir y dando captura a este sujeto”, le contó a Noticias Caracol.

Aunque no estaba en servicio, al escuchar las voces de auxilio no dudó un segundo en comenzar a perseguir al señalado asesino. Explicó que lo hizo porque “en ese momento es la ciudadanía la que hace ese requerimiento y nosotros por la función de ser policías y por nuestra vocación policial estamos, no en la obligación, sino en el deber de cumplir este llamado que nos hace la sociedad”.

Solo hasta que redujo y requisó al sujeto, el policía que estaba de descanso supo que su vida había corrido riesgo: “Cuando yo siento el silenciador, que es una extensión que se le coloca al arma, la siento caliente, lo que presuntamente daría que esa arma fue detonada minutos antes”.

Efectivamente, la pistola del hombre que acababa de capturar segundos antes había sido usada en el asesinato de un comerciante que se negó a pagar una extorsión.

El subintendente Gilberto González lleva 12 años portando el uniforme de la Policía Nacional y con este acto demostró el orgullo que siente por la institución, lleve o no las prendas.