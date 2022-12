Policía rescató a perros que se estaban comiendo entre ellos por falta de comida

En zona rural de Sibaté, varios perros y gatos de una fundación terminaron abandonados varios días.

La denuncia de Yady Mancera sobre el caso se convirtió viral en redes sociales. “Hace varios meses ya se había puesto en conocimiento que las cosas no marchaban bien en este lugar. Fui por una llamada que me puso alerta y encontramos cosas aterradores: los perros recurriendo al canibalismo para saciar una necesidad básica como es el alimento. Los pocos animales que dejaron en los huesos, cuerpos oseos en todo el terreno, animales muertos, encerrados”, narró Mancera.

“Es aberrante, no cabe en la cabeza de una persona normal todo lo que vimos. Es una afrenta, una vergüenza para quienes nos dedicamos a proteger y defender a los animales”, agregó.

Se encontraron 50 animales en “estado deprobable”, dijo el comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel José Correa.