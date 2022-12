Policía ubicó a taxista que se fugó tras arrollar un peatón en Ciudad Bolívar

La policía de Tránsito de Bogotá ubicó, después de varios días de investigaciones y seguimientos, al taxi que atropelló a un peatón en un barrio de Ciudad Bolívar, sur de la ciudad.

El seguimiento lo hizo el grupo especializado de criminalística a través de varias cámaras de seguridad de la localidad. En las imágenes, las autoridades lograron rastrear los movimientos del automóvil hasta que finalmente, con ayuda de la comunidad, se pudo identificar al responsable.

“Él solamente me atropelló y no paró ni nada, ni siquiera me ayudó sino que siguió como si nada”, señaló el joven que fue arrollado por el vehículo.

Según la policía, atropellar a un peatón y darse a la fuga es catalogado como delito, por eso se creó un grupo especializado para ubicar a estos conductores. El autor de este hecho podría enfrentar un proceso judicial.