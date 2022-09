Policías masacrados en zona rural de Neiva fueron despedidos con honores y clamores de justicia

En la catedral de Neiva se cumplieron los honores militares con los que se le dio el último adiós a los siete policías que fueron asesinados en zona rural de ese municipio . Entre cánticos, flores y globos blancos familiares y amigos los despidieron.

Luis Sabí, padre de uno de los uniformados, habló de la consternación que siente tras la masacre: “Mi hijo murió con las botas puestas. Para uno como padre de familia es muy duro despedirse en estas circunstancias”.

Asimismo, el hombre pidió justicia para que este crimen no quede en el olvido: “Que la sangre que derramó mi hijo y que derramaron los demás agentes de la Policía no quede impune. A las autoridades, al mismo presidente, pedimos que no quede impune”.

A esta tristeza se suma la de los compañeros de los uniformados, aquellos con los que compartieron grandes momentos.

“Son momentos en los que uno se pregunta por qué se los llevaron así de esa forma tan vil. Necesitamos fortaleza como policías y como sus familiares”, manifestó el intendente Ronald Flórez.

Así fue la despedida a los 7 hombres que juraron proteger la patria y murieron en la realización de sus labores.