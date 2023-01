Policías que presentaron examen de ascenso están en vilo tras un supuesto fallo del Icfes

Una supuesta falla en el sistema de información del Icfes mantiene en vilo a 2.800 patrulleros de la Policía que presentaron un examen para aspirar a un ascenso al interior de la institución. Luego de quedar entre los elegibles, la entidad reportó una falla y los resultados cambiaron por completo.

Un patrullero, que pidió proteger su identidad, es uno de los más de 40 mil policías que presentaron el examen ante el Icfes el pasado 25 de septiembre con el anhelo de obtener uno de los 10 mil cupos para ascender a subintendente.

Él aseguró que cuando el Icfes publicó los resultados de la prueba quedó en el grupo de los ascendidos. Celebró con su familia, pues esto le representaba mejoras salariales.

“Llegamos y nos pusieron en el tablero que los resultados salían el 19 de noviembre. Llevábamos 16 años esperando el ascenso y cuando me vi en el listado le conté a mi familia, celebramos, paseamos, me compraron una torta”, indicó el uniformado.

No obstante, el Icfes publicó días después un nuevo resultado argumentando una falla en el manejo de los datos. El policía pasó de estar entre los primeros 4.000 a quedar de 15.000.

“Sentí decepción, tristeza, uno no sabe qué hacer. Uno ya no puede mirar a la familia con ojos de alegría. Moralmente, uno se siente derrotado, fracasado, pues la familia lo apoya, pero ya no es lo mismo”, complementó.

El Icfes publicó un nuevo resultado definitivo y en este, 2.811 patrulleros que aparecían entre los 10.000 elegibles ya no están. Fueron afectados por la falla en la alimentación de los datos.

“Con la publicación de los resultados no se configura el derecho mismo del ascenso, toda vez que el alcance de la aplicación de la prueba es solo una de las etapas propias del proceso de ascenso que adelanta la Policía Nacional, por lo cual los resultados son un factor de mera expectativa previo a la culminación del proceso”, recalcó el Icfes en un comunicado.

Armando Vergara, veedor de la Policía, manifestó que “rechaza totalmente” la “vulneración de derechos contra los policías que presentaron el curso”.

Los uniformados afectados piden que respeten su lugar inicial y que los organismos de control investiguen lo sucedido.