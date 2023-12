Pólvora sigue cobrando víctimas: Colombia registra 450 quemados en lo corrido de diciembre de 2023

En lo corrido de diciembre de 2023, se han reportado en Colombia 450 personas lesionadas por manipulación de pólvora, un aumento del 11% en comparación con la misma fecha en 2022.



Varias familias han tenido que pasar el último mes del año en un hospital o clínica porque un padre, una madre, un tío o un hijo se ha lesionado por manipular pólvora. 450 personas se han quemado con totes, voladores, volcanes, cohetes y hasta chispitas mariposas.

“Cuando nosotros como usuarios compramos pólvora hay que ser conscientes de que no se debe usar bajo efectos del alcohol, no debe haber niños cerca y las alcaldías municipales, quienes no tienen la prohibición y que como parte de sus fiestas patronales de final de año incluyen el uso de la pólvora en espectáculos públicos, garanticen las condiciones de seguridad”, anotó Franklin Prieto, director de vigilancia en salud pública del Instituto Nacional de Salud.



De los 450 heridos con pólvora en diciembre de 2023, 153 son menores de edad y 11 de ellos han estado en compañía de un adulto bajo los efectos del alcohol.

El llamado de las autoridades es a dejar la pólvora de mano de los expertos, celebrar de una manera distinta y, si se presentan quemaduras, acudir inmediatamente a urgencias.

“En caso de una quemadura no debemos poner hielo directamente sobre la quemadura porque esto va a empeorar ese proceso inflamatorio, va a empeorar la quemadura. No debemos poner limón, no debemos poner sustancias adicionales, ni café, ni panela, ni jugo”, enfatizó Daniel Navarro, urgenciólogo del Hospital Universitario San Ignacio.

Publicidad

Y es que las mascotas también sufren con el uso de pólvora. Noche Buena y el fin de año son para pasar en familia, para disfrutar de las festividades y no lamentarse por una quemadura o amputación