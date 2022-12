‘Popeye’ recobró su libertad tras 23 años en prisión

Un grupo de cerca de 50 personas lo acompañó a su salida, hacia las 9:00 p.m., de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Miembros de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional escoltaron a Velásquez Vásquez en el recorrido que inició por tierra hasta Tunja.

Quien fuera la mano derecha de Pablo Escobar envió un comunicado, escrito de su puño y letra, en el que pedía perdón a sus víctimas y agregaba que había pagado su condena sin ningún tipo de lujos o comodidades, que había colaborado con la justicia y solicitaba protección para su derecho fundamental a la vida.

Velásquez, uno de los pistoleros más sanguinarios del cartel de Medellín, estuvo preso por 23 años, pero un juez ordenó el viernes pasado su libertad condicional al haber cumplido tres quintas partes de su condena.

Velásquez ha reconocido varias veces que asesinó directamente a por lo menos 300 personas y que como jefe de los matones de Escobar coordinó alrededor de 3.000 homicidios más.

Quien fuera jefe de sicarios del cartel de Medellín ha dicho que teme por su vida y en las últimas horas solicitó una mediación de la Defensoría del Pueblo para garantizar su vida al salir de la cárcel.

La Defensoría, por su lado, respondió que aunque "no opera como cuerpo de custodia", debido a una petición formulada el marte por el Comando de la Policía Metropolitana de Tunja para actuar en calidad de garante, "y dados sus fines estrictamente humanitarios, hará un acompañamiento de la diligencia" de liberación.

¿Quién es ‘Popeye'?

Lideró en los años 80 y 90 una lista de sicarios que cumplían órdenes de Pablo Escobar y de la que hacían parte peligrosos pistoleros como John Jairo Arias, alias ‘Pinina', muerto en 1990, o Mario Castaño, alias ‘El Chopo', muerto en una operación policial en 1993.

También la integraban Brances Muñoz Mosquera, alias ‘Tyson'; muerto por resistir a la Policía; su hermano Dandeny Muñoz, ‘la Quica', actualmente preso en Estados Unidos; Carlos Aguilar, ‘el Mugre', de quien no se sabe si está vivo o muerto pues salió libre en 2001 y no se ha vuelto a saber de él.

Otros miembros de la red de sicarios eran Juan Carlos Ospina, ‘el Enchufe', quien murió en Bogotá en una redada policial en 1993, y Carlos Alzate, ‘el Arete', que según el diario El Espectador sufrió un atentado al salir de prisión y ahora vive en España.