Popular almuerzo de gaseosa con pan, ¿en riesgo si se aprueba impuesto?

Para muchos trabajadores, el presupuesto diario solo alcanza para desayunar o almorzar con $2.500 que cuesta el combo de gaseosa con empanada o pan.

Esa costumbre, muy colombiana, se encarecería si prospera el impuesto a las gaseosas que propone el Gobierno. En las calles, tenderos y consumidores rechazan la idea y consideran que sería un nuevo golpe al bolsillo.

“Con los sueldos que hay, no da sino para almorzar con gaseosa y pan”, dice en medio de la preocupación José Ignacio Ballén, tendero.

Luis Vega, quien es vigilante, también se queja: “el sueldo mínimo no alcanza y ahora, ¿le van a subir a la gaseosa?”

Prevenir la obesidad es uno de los argumentos del Gobierno para justificar un impuesto a la gaseosa, que tampoco comparten consumidores.

“No estoy de acuerdo porque uno ya tiene su presupuesto”, así rechaza Jennifer Mateus, una ciudadana.

El ministro de Hacienda no descarta crear el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas, sin embargo advirtió que no entraría en polémicas pues es “una propuesta de muchas que hay”.

El presidente de Fenalco, Guillermo Botero, rechaza la posibilidad de un impuesto que afecte a las personas de bajos ingresos.

El impuesto al consumo de gaseosas será estudiado por la comisión de expertos que diseña la nueva reforma tributaria.