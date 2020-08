Por accidente, descubren posible cementerio de más de 1.500 años de antigüedad

Lo que era un día normal de trabajo para Yelsin Ampudia, sembrando cacao, plátano y yuca, se convirtió en todo un descubrimiento, cuando al cavar la tierra encontraría por accidente un posible cementerio arqueológico en Tumaco, Nariño.

Vasijas fúnebres con piezas dentales y restos óseos hacen parte del hallazgo.

“Venía caminando y se me fue el pie hasta cierta parte, yo me puse a verificar y me encontré este hallazgo, fui a avisar a mi hermano, el cual me acompañó y encontramos estas ollas”, contó Yelsin.

Piezas en piedra, que bien pueden ser herramientas y otros artículos aún sin determinar, guardan un misterio de la historia de la tribu Tumaco, que vivió en el pacífico nariñense y parte del Ecuador.

“Encontramos restos óseos, más que todo, y eso nos parece extraño porque, al parecer, estamos montados encima de un cementerio indígena, si se puede decir”, agregó el agricultor.

"A nosotros nos interesa saber qué tribu estaba aquí, desde este punto de vista que Tumaco tenga su propia historia”, manifestó Carlos, hermano de Yelsin.

Entretanto, los propietarios del predio pidieron ayuda al Gobierno Nacional para que envíen un equipo de investigadores para determinar el origen exacto de los restos encontrados.