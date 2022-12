Por aceptar cargos, ‘Monstruo de Monserrate’ podría recibir rebaja de pena

Ante la pregunta del juez 16 de control de garantías Fredy Armando Valencia, conocido como el 'Monstruo de Monserrate', aceptó su responsabilidad en el delito de homicidio agravado, por los hechos que rodearon los asesinatos de ocho mujeres.

Sin embargo, Valencia Copete, quien ya enfrenta un proceso penal por otro crimen, se declaró inocente del delito de acceso carnal violento imputado por la Fiscalía General en la diligencia que se adelantó en la tarde de este lunes.

El fiscal del caso aseguró que tras un arduo trabajo de investigación fueron identificadas plenamente las ocho víctimas del hombre, quien fue el encargado de entregar información sobre la ubicación de las fosas donde las había enterrado.

Los cuerpos, algunos en alto grado de descomposición, fueron hallados en cercanías al lugar donde Valencia tenía su cambuche en el cerro de La Paz, ubicado la avenida Circunvalar con calle 20 en el centro de la capital de la República.

Actualmente el procesado se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. En los próximos días se adelantará una nueva imputación de cargos contra el hombre.

Por otro lado, rechazo total manifestaron los familiares de algunas de sus víctimas luego de conocer que tras declararse culpable, recibiría una rebaja en su condena de hasta el 50 por ciento del tiempo.

"Me duele que no haya justicia y que haya rebaja de pena con tantas víctimas. No fue mi hija sola, fueron varias, y sale así, como si nada, muerto de la risa", señaló Alba Lucía Urrego, madre de una de las desaparecidas.