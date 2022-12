Por aire y contra el tiempo, así viaja comisión para salvar a dos menores wayú

Dos niños colombianos wayús dan a esta hora su última batalla por vivir. Están en dos puntos distintos de la península Guajira sin nada qué comer o beber.

José Alejandro, con tan solo 15 meses, y Martín, de 16 años, están muriendo por hambre.

Son pequeños en piel y huesos que necesitan una rápida intervención por parte de las entidades del Estado, así lo planteó la activista de la niñez indígena al denunciar el caso de Martín.

“Nos preocupa que se garanticen los derechos que han sido vulnerados por parte del Gobierno colombiano, que son los cinco puntos que establece el CIDH”, dice Remedios Uriana.

El equipo periodístico de Noticias Caracol viajó hasta la ranchería Jasasón a conocer el estado en que se encuentra el pequeño José Alejando cuando recibió las imágenes de su lamentable estado.

¿Cuántos niños wayús han fallecido por desnutrición?

El 1 de junio de 2015 el presidente Santos dijo que en 2014 la cifra oficial fue de 48 niños muertos y que un solo niño era demasiado si moría por desnutrición, e impartió una orden urgente al instituto de bienestar familiar.

Aun así en lo que va corrido de este año ya son 40 los niños muertos por desnutrición, según el registro oficial.

No hay cifras precisas del número de niños wayús que hoy estén en las mismas condiciones de José y Martín, pero es hora de frenar la llegada de estos pequeños a los cementerios indígenas donde reposan las huellas del hambre.

El traslado

En un helicóptero de la Policía viajó una comisión del Bienestar Familiar que busca rescatar al niño indígena wayú de dos años que presenta graves problemas de salud en una ranchería de la Guajira. La idea es trasladarlo de la Alta Guajira a Riohacha.

El ICBF explicó por qué este traslado no se hizo antes.

“Hubo unos problemas de transporte por las condiciones geográficas, pero hoy vamos hacer un rescate para poder traer a ese niño a un centro asistencial en Riohacha y salvarle la vida porque quedó en evidencia la dificultad de salud y social que lo acompaña en las comunidades indígenas”, relata Alejandro Gómez, el subdirector (e) del ICBF.

En el caso de un joven de 16 años que presenta grave estado de desnutrición y cuya lamentable situación también fue denunciada por Noticias Caracol, el Bienestar Familiar dijo:

“El niño adolescente que vimos en la segunda nota es un niño contactado por nuestro grupo nutricional, es un niño de la Alta Guajira, hoy será visitado por un equipo extramural de Nazareth porque requiere una valoración médica más integral”, explicó el funcionario.

El ICBF reconoció que estos dos casos no habían sido detectados por sus equipos especiales, que trabajan en la Guajira buscando niños en esas condiciones.

Según el funcionario, este año el Bienestar Familiar ha detectado 250 casos, como el de estos dos menores de edad, con desnutrición aguda grave.