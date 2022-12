Por amenazas de su expareja, esta mujer vive encarcelada en su propia casa

“Él me amenazó con echarme ácido”. Es apenas una de las confesiones que hace María* ante Noticias Caracol, quien cubre su rostro y pide ser entrevistada lejos de su casa, pues desde hace meses es víctima de las presiones de su expareja.

La situación que vive María es apenas el reflejo de la violencia a las que se exponen las mujeres por parte de hombres celosos y posesivos. En este caso, ella decidió alejarse de él a la primera señal de maltrato, sin embargo, el sujeto no aceptó la decisión de ella y empezó a amedrentarla cinco días después.

Según su testimonio, la perseguía en cada paso que daba. En una ocasión golpeó a militares que intentaron salvarla a ella de los golpes que le propinaba. Situaciones como esta son las que aumentan el temor de María , quien no descarta de que su expareja convierta las amenazas en inminentes ataques en su contra.

“Quiero que mujeres a las que les esté pasando algo similar, denuncien”. Es el mensaje que le entrega esta víctima a aquellas que están sufriendo vejámenes por culpa de antisociales.

(*María: nombre asignado para proteger la identidad de la víctima)