Por audios sobre contratos, allanaron sede de la Gobernación de Norte de Santander

En estos se daba instrucciones a contratistas de la entidad para firmar unos otrosí. Hecho que se realizó tras la suspensión del gobernador William Villamizar.

El allanamiento a la gobernación se originó por varias grabaciones de WhatsApp que llegaron a manos de la Fiscalía y donde, al parecer, se dan instrucciones para firmar los otrosí de 385 contratos.

Uno de ellos fue enviado el pasado 24 de agosto, un día después de que la Procuraduría suspendiera por tres meses al gobernador William Villamizar por presuntos actos de corrupción.

“Mañana, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo en este momento en la administración departamental, requiero a todos, a todos, absolutamente todos, el 100% de los contratistas en la oficina a partir de las 10:00 a.m. Mañana vamos a hacer todos los otrosí. La persona que mañana no venga a firmar el otrosí, lamentablemente queda sin ese otrosí porque todo va a salir con fecha del viernes, entonces mañana los necesitamos a todos a partir de las 10:00 a.m. en la oficina con la plata de la póliza. Vamos de una vez a sacar ARL, entonces mañana los requerimos a todos”, se escucha en una de las grabaciones.

La simple orden para la Fiscalía no es grave, si no estuviera acompañada de esta otra grabación donde quedaría clara una maniobra, al menos, para cambiar la fecha de la firma de los otrosí.

“Son las once de la noche y estamos saliendo de la gobernación. Ya todos los contratistas quedaron con adición de contrato con fecha del viernes pasado, y los que preguntaron el porqué se citó un domingo por todo esto es por el corre-corre y no se sabe el presidente qué gobernador encargado va a elegir. Ya el lunes, el lunes se pueden acercar con lo de la póliza, buenas noches a todos”.

Uno de los contratos inspeccionados, fue el suscrito con la empresa Niu-Telco para bilingüismo en el departamento. El mismo por el cual la Procuraduría tiene en la mira al hoy suspendido gobernador Villamizar.