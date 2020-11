Por compra de visores nocturnos no idóneos, piden cárcel para diez militares

Los elementos nocturnos no eran los indicados para las fuerzas especiales y ponían en peligro la vida de los uniformados. El Fabricante explicó que eran para caza en EE. UU. y que no sabía que habían terminado en el Ejército de Colombia. La Fiscalía dio a conocer documentos, testimonios e interceptaciones telefónicas que demostrarían que diez militares habrían incurrido en varios delitos en la contratación ilegal de visores nocturnos para las fuerzas especiales del Ejército. Según el ente acusador, hubo irregularidades en la contratación por dos mil millones de pesos. La fiscal del caso presentó un estudio que concluye que esos binoculares no tenían las condiciones para su uso en Colombia y que además ponían en riesgo la vida de los militares. Suscríbase [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2Jhc3oO. Descargue nuestra aplicación: http://hyperurl.co/appnoticias Síganos en Google: http://bit.ly/2MrIZP3 WhatsApp El Periodista Soy Yo: http://bit.ly/2QD18rw WhatsApp Noticias Caracol Ahora: http://bit.ly/34ed1uQ Síganos en redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/NoticiasCaracol Twitter: https://twitter.com/NoticiasCaracol (@NoticiasCaracol) Instagram: https://www.instagram.com/noticiascaracol/ Nuestros canales en YouTube: Caracol Televisión: http://bit.ly/2CHpld2 Suscribirse Gol Caracol: http://bit.ly/2yAIGcU Suscribirse Shock: http://bit.ly/2CHNKzi Suscribirse Blu Radio: http://bit.ly/2CFF7Fo Suscribirse La Kalle: http://bit.ly/2JkgfEz Suscribirse Caracol Play: http://bit.ly/2SkyjlM Suscribirse El Espectador: http://bit.ly/2D4rkt7 Suscribirse