Por crimen del líder Jorge Solano, cae primo de exdirector del hospital Emiro Quintero en Ocaña

La Policía Nacional en Cúcuta capturó a Luis López Delgado y a Carlos Pinzón, quienes serían, según las investigaciones, los autores intelectuales del asesinato del líder social Jorge Luis Solano en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, el pasado 3 de noviembre.

“Dan cuenta de que los dos hombres, al parecer, ejecutaron el homicidio por la suma de 40 millones de pesos y se habrían encargado de conseguir el arma, contratar los autores materiales y de vigilar a la víctima”, detalló Aníbal Arbeláez Betancurt, fiscal coordinador de la unidad especial de investigación.

Lo que llama la atención es que Carlos Pinzón, uno de los capturados, es primo de Jairo Pinzón López, quien hasta el lunes fue el director del hospital Emiro Quintero Cañizares, porque presentó su renuncia irrevocable para asumir su defensa al ser vinculado a la investigación por el crimen. La misma Policía ratificó el parentesco.

“La Policía Nacional capturo a dos personas, ya surtieron todos los trámites de ley, quedaron con medida de seguramiento en la cárcel de Cúcuta, uno de ellos es primo del director del hospital”, indicó el general Jorge Luis Vargas, director nacional de la Policía.

Jorge Solano llevaba más de treinta años denunciado la corrupción y la presencia de grupos ilegales en el Catatumbo, y en los meses previos a su muerte había enfilado baterías contra el gerente el hospital.

“Decirle al señor Jairo Pinzón: usted no pudo con amenazas, no pudo con el soborno ni seguramente podrá por la vía judicial, le queda una sola vía, la de las armas, la del asesinato, conmigo”, había expresado Solano.

Publicidad

La Procuraduría ya había formulado pliego de cargos por presuntas irregularidades en varios contratos por más de 5.000 millones de pesos contra Jairo Pinzón, gracias a las denuncias del líder asesinado, quien dejó grabado en un video cómo intentaron sobornarlo a cambio de su silencio.

“Yo no he tenido contratos con Jairo Pinzón ni con nadie, por el contrario, Jairito, yo a usted le rechacé 40 millones de pesos que me mandó y eso tengo las pruebas. Señor Jairo Pinzón, usted sí está implicado en sobornos”, dijo Solano en su momento.

Para la Policía , con las dos capturas, fruto de un trabajo conjunto de la Fiscalía y el cuerpo elite de la Policía, se esclarece el crimen, aunque todavía faltan piezas para armar el rompecabezas de este hecho que conmovió a todos los estamentos de Ocaña.