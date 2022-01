Por cuarta vez, aplazan la revocatoria del alcalde de Cúcuta

Por cuarta vez fue aplazada la revocatoria contra el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, que se había programado para el domingo 30 de enero. Esta semana la Registraduría envió un oficio al gobernador donde sugiere modificar la fecha para el próximo 27 de marzo.

“Reiteramos que en el marco de nuestra competencia no es dable revocar el decreto que estableció la fecha de votaciones del proceso de revocatoria para el 30 de enero de 2022”, respondió.

Se estaba a la espera de la nueva respuesta de la Registraduría, no obstante, no se preparó logística ni se enviaron tarjetones para el proceso electoral. Por lo tanto, no se llevará a cabo la revocatoria, lo que ha generado molestia entre quienes lideran el proceso.

“Vamos a iniciar acciones pertinentes, una demanda de reparación directa por los perjuicios causados materiales y morales. Hay intereses políticos, eso se refleja”, sostuvo Miguel Galindo, presidente del comité revocatorio.

Cabe resaltar que las opiniones sobre el alcalde de Cúcuta están divididas.

“Hay que votar por el sí para sacar a ese señor. Se equivocaron los que votaron por él porque no ha servido para nada”, dijo Luis Moreno, habitante de Cúcuta.

“Eso es para votar plata, gastar plata. Otra cosita, ¿por qué no sacaron a los que anteriormente estaban? Déjenlo a él que trabaje, que termine”, añadió Paulina Rivera, otra de las ciudadanas.

Por ahora, no se ha definido con exactitud cuándo volverán los cucuteños a las urnas para definir si el alcalde se queda o no en su cargo.