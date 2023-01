Por culpa del hombre, disminuye el número de delfines rosados en Vichada, Guainía y Amazonas

La especie, en peligro de extinción, está siendo golpeada fuertemente en esas zonas de Colombia por la contaminación de los ríos y la pesca indiscriminada.

“Antes habíamos encontrado unos 500 delfines, pero hoy solo 149. Es menos de la mitad de lo que habíamos encontrado inicialmente”, asegura Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha.

El delfín rosado habita en grandes ríos de Colombia, Bolivia y Brasil. Son más pequeños que los delfines de mar, tienen el hocico más largo y dientes más puntiagudos.

"Hay mucha pesca, mucha actividad del lado de la frontera, se está sacando mucho pescado, chinchorros, entonces yo creo que eso está afectando de alguna manera la salud de los ríos", recalca Trujillo.

El delfín de rio es de color gris, pero su cuerpo toma este característico color rosado debido a la actividad física que realiza durante la pesca.

"Parece que estuvieran preparados para posarle a uno, bailan, se sumergen, suben, bajan, van de parejitas, de tríos. Mejor dicho, es un gusto”, sostiene una visitante en Puerto Carreño.

A pesar de encontrarse en vía de extinción, esta especie es uno de los atractivos turísticos que más llama la atención en Vichada, Guainía y Amazonas.

Las recomendaciones que hacen los biólogos son: no arrojar basura en los ríos, no deforestar ni contaminarlos y, sobre todo, no utilizar redes en actividades pesqueras, ya que son los principales factores que influyen en la extinción de los delfines.