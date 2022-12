Por despilfarro, se realizan drásticos cortes de agua en La Cumbre, Valle

Las autoridades regionales decidieron suspender el servicio de agua potable los sábados y domingos en el municipio de La Cumbre, Valle del Cauca, debido a que los habitantes no están haciendo uso razonable del líquido vital.

Autoridades en dicho municipio encontraron que durante los fines de semana, los ciudadanos estaban gastando más agua de lo habitual.

"Lavaban carros, llenaban piscinas, incluso bañaban hasta las mascotas y los jardines, eso está restringido", aseguró Ricaute Valverde, secretario de Planeación de La Cumbre.

La suspensión del servicio los fines de semana será de forma indefinida.

"Suprimir el consumo del agua para lograr que estas comunidades nos entiendan e infortunadamente con una medida muy drástica, el agua está escasa y no podemos hacer una mala utilización", manifestó Humberto Swan, gerente de Acuavalle.

Los más de 15 mil habitantes del municipio que se encuentran afectados, dicen que esta es una población turística y por ende el aumento en el consumo del líquido vital, los fines de semana.

La Cumbre ya tiene restricción en el servicio de lunes a viernes de 4:00 p.m. a 4:00 a.m.