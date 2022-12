Por elecciones, venezolanos de paso a otros países deberán quedarse en Colombia

El cierre de las fronteras, a partir de las 6:00 p.m. de este jueves, les impone gastos y retos. No solo a ellos, también a quienes viven del comercio en las fronteras.

Luis Alfredo es un venezolano que ya tiene sus pasajes listos para viajar junto a un amigo a Perú, en un trayecto de 4 días, pero ahora deberán quedarse en la frontera, en el sur del país. Hasta que pasen las elecciones en Colombia 2018.

“En Rumichaca debemos dormir y esperar a que abran la frontera el domingo”, explica el joven.

Los promotores de pasajes vendieron tiquetes internacionales hasta el mediodía de este jueves, pues la frontera con Ecuador y Perú también está cerrada.

Mientras, los vendedores informales ofrecen sus productos hasta la medianoche, pues a partir del viernes no tendrán a quién ofrecerlos por el cierre fronterizo.

“Muy perjudicado; voy a tener 4 días que no voy a hacer nada de dinero y tengo que mirar cómo soluciono”, dice Luis López, ciudadano venezolano.

Aunque se tenía previsto un paso masivo de personas hacia Colombia por el cierre de frontera, este jueves, en los puentes internacionales, se ha visto un flujo migratorio normal.