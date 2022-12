Por error, citan al fallecido Sergio Urrego a audiencia en su contra

Aunque Sergio Urrego, el joven que fue víctima de posibles actos de discriminación por parte de las directivas del colegio en el que estudiaba, se suicidó el 4 de agosto de 2014, un juez penal para adolescentes lo citó a una audiencia pública este martes a las 9 de la mañana.

El Centro de Servicios Judiciales reconoció el error, no solo porque no lo debió citar, sino porque tampoco era para imponerle una sanción, sino para precluir el proceso en su contra, derivado de una falsa denuncia por supuesto acoso sexual a su pareja.

Sin embargo, para el abogado de la familia no es suficiente que se precluya el proceso por su muerte, sino que argumenta que él es inocente.

El próximo 10 de agosto se definirá de qué manera precluye este caso a favor de Sergio, mientras que en los próximos días se realizará la audiencia preparatoria del juicio en contra de las directivas del Gimnasio Castillo Campestre, colegio en donde el joven estudiaba.