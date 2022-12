Por error, habitante de Tuluá fue incluido en el cartel de los más buscados

Juan Francisco Moreno Lugo, un mecánico de motos de 53 años, ha tenido que atravesar una dura situación durante los últimos cinco años por cuenta de una foto suya que, por error, fue incluida en el cartel de los más buscados de Tuluá el 6 de noviembre del 2009.

“Me hicieron la reseña en la Sijín, me interrogaban y luego me citaban. Hubo mucha persecución de los caza recompensas. Mucha gente llamaba a la línea nacional para denunciar cuando me veían y me hacían operativos. Por eso, me tocó salir del país en el 2010”, dijo Moreno.

La equivocación en el cartel se registró cuando la Policía le pidió a la Registraduría Nacional del Estado Civil la tarjeta decadactilar de un prófugo de la justicia identificado como Luis Éder Martínez Holguín y la entidad envió la foto de Juan Francisco Moreno Lugo.

Este habitante de Tuluá se asiló un año en Ecuador, donde trabajó como vendedor ambulante, y, tras sentir nuevamente la persecución, decidió irse para Brasil. Allí, vivió otro año como incógnito para evitar que lo siguieran persiguiendo.

“Me regresé ante las necesidades de mi familia y porque la situación se había calmado un poco. Mis cuatro hijas, mi hijo y mi esposa también me estaban haciendo mucha falta”, dijo.

Tras su regreso a comienzos del 2012, Moreno presentó una acción de reparación directa en los juzgados administrativos de Buga. “Durante el proceso se pidió una prueba científica al CTI, pero la contraparte hizo hasta lo imposible para que no se hiciera y, cuando finalmente el CTI quiso hacerla, los términos ya se habían vencido”, contó el afectado.

Luego, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en Cali, donde pide que se haga una rectificación a su buen nombre e imagen, pues no solo tuvo que abandonar el país, sino que también debió cerrar su taller de motos y perdió cuatro propiedades avaluadas en 300 millones de pesos.

“Lo más difícil de entender es que esa persona, señalada por homicidio, fue capturada hace dos años y es totalmente diferente a mí, el cartel sigue vigente y aún no me solucionan el problema. Mi vida estuvo en peligro. Fui puesto en la picota pública inocentemente”, sostuvo Moreno, quien espera que el fallo de segunda instancia sea a su favor.

Luis Éder Martínez Holguín fue capturado en Saravena, Arauca, el 13 de junio del 2013 y actualmente paga una condena en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.