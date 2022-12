Por esta razón nadie se enferma ni accidenta en la isla de Providencia después de las 5:00 p.m.

Cualquier traslado aéreo es imposible porque la pista del aeropuerto El Embrujo está sin luz. Este problema se suma a la falta de alcantarillado y agua potable.

Frente a la falta de capacidad operativa en la terminal aérea, las opiniones están divididas en la isla. Por un lado, están los partidarios de ampliarla, pero también hay los que se oponen al proyecto por considerar que podría desatar la llegada masiva de más habitantes.

“Necesitamos tener un aeropuerto seguro, un aeropuerto amplio en un aeropuerto seguro. Seguridad no significa que vamos a inundar la isla de personas no deseadas en la isla”, afirma el alcalde de Providencia, Bernardo Bent.

“No podemos permitir que un turismo masivo la venga a desbordar porque nosotros no estamos dispuestos a sufrir las consecuencias del pueblo raizal de la isla de san Andrés”, expresa por otra parte Josefina Huffington, habitante de la isla.

“Mientras no se establezcan los correctivos de demanda de salud por ejemplo para el pueblo raizal nunca se podrá ampliar la pista además no tenemos un alcantarillado no tenemos agua potable no tenemos planta de tratamiento”, añadió.

Por lo pronto, pese a la controversia, la obra de ampliación ya está contratada.