Por eventual coalición entre Fajardo y De la Calle, se ahonda la división en el Partido Liberal

El senador electo Mauricio Gómez asegura que la petición que se elevó al CNE sobre el tema no fue consultada.

La guerra fría dentro del Partido Liberal se hace más intensa tras la división entre el bloque que respalda al exministro Juan Fernando Cristo y el sector que apoya la dirección a cargo del expresidente César Gaviria, ahora la discordia parece ser la eventual coalición con Sergio Fajardo.

Para Mauricio Gómez Amín, senador electo del Partido Liberal, la petición que elevó Humberto de la Calle al Consejo Nacional Electoral no fue consultada.

"Hemos dicho también que una consulta que él elevó, la elevó como Humberto de la Calle, no ha sido consultada con la bancada del Senado ni tampoco con la bancada de la Cámara", aseguró.

Otro sector, afín al exministro Cristo, apoya la coalición con Fajardo.

"Estamos respaldando a Humberto de la Calle, pero también respaldamos el proceso de diálogo y de consenso del doctor Humberto de la Calle con Fajardo, o con cualquier candidato que esté dispuesto a defender la democracia en Colombia", expresó Guillermo García Realpe.

Sin embargo, una parte del bloque gavirista cuestiona el interés del candidato de la Coalición Colombia para llegar a un acuerdo con De la Calle.

"Yo siempre he dicho que hay que preguntarle a Fajardo, a Claudia López y a Robledo lo que opinaban del partido hace tres meses, cuando se referían al partido como una cueva de rateros, de bandidos cuando estaban de primeros en las encuestas", señaló Gómez Amín.

Aunque en días pasados se había planeado en Estados Unidos una reunión entre Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria, con Iván Duque esta finalmente no se llevó a cabo. El director del partido, por lo pronto, continúa guardando silencio.

