Por falsos positivos, JEP llamaría a declarar a Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que llamaría a declarar como testigos, en medio de la investigación por los falsos positivos, al expresidente Álvaro Uribe y su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, esto con el fin de determinar responsabilidades por las ejecuciones extrajudiciales entre los años 2005 y 2008.



La citación a los funcionarios se haría para el año 2024, según informó la JEP.

Óscar Parra, magistrado de ese alto tribunal, especificó que “utilizaremos la posibilidad de llamar como testigos a algunos funcionarios de la época del Gobierno nacional, incluyendo exministros y altos funcionarios”, por lo que se citarían al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, para que expliquen cuál habría sido su papel en las decisiones relacionadas con políticas de defensa y estrategia militar.

El togado ratificó que “la JEP no tiene una competencia para juzgar a expresidentes de la República. Sin embargo, eso no obsta que, según las necesidades y avances de la estrategia de investigación, se estime oportuno llamarles si es el caso como testigos, pero eso dependerá también del avance en la investigación”.

La jurisdicción aclaró que no puede investigar a expresidentes, pero en caso de hallar cualquier tipo de responsabilidad se compulsarían copias a las autoridades pertinentes.

La citación se daría a quienes hicieron parte del gobierno entre los años 2005 y 2008, teniendo en cuenta que para esos años se dio el pico más alto de los falsos positivos.

En el marco de la investigación de las ejecuciones extrajudiciales, nuevamente se citará a versión voluntaria al general Mario Montoya.

La madre de una de las víctimas de los falsos positivos habló sobre el general Montoya en mayo de 2023, al declarar ante la JEP: "Usted invitó medios y dio una rueda de prensa testificando que eran del noveno frente, infame, canalla. Son mentiras, eran niños".



Ocho militares retirados aceptaron falsos positivos

Al declarar ante la JEP, reconocieron su responsabilidad en 49 casos de falsos positivos cometidos entre los años 2002 y 2006 en Dabeiba, Antioquia.

“Después de haber muerto unos minutos en una operación en el hospital Pablo Tobón de Medellín, en estos días, cuando me llamó la Jurisdicción Especial para La Paz para enfrentar mi responsabilidad en estos hechos, me di cuenta por qué mi Dios me devolvió la vida”, manifestó el coronel en retiro Efraín Enrique Prada.

“Mi función era salvaguardar la vida, honra de todos ustedes, pero les fallé”, agregó.