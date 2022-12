Por falta de docentes, estudiantes bloquearon vía Cali – Candelaria

Padres y estudiantes de colegios públicos del dos municipios del Valle del Cauca adelantaron una protesta este miércoles porque el Gobierno Departamental continúa sin nombrar docentes.

En una de las manifestaciones, cerca de 150 personas bloquearon la vía Cali – Candelaria a la altura de Cavasa durante la mañana de este miércoles en protesta por la falta de docentes de matemáticas y humanidades para la sede del corregimiento San Joaquín, de Candelaria.

Entretanto, padres de familia se tomaron las instituciones educativas José María Córdoba y Mercedes Ábrego del corregimiento El Queremal, zona rural de Dagua.

Yesid Pepicano, líder de la manifestación en esta población, afirmó que más de 100 estudiantes no han recibido clases este año por falta de profesores. “Cerramos vías y tomamos la determinación de cerrar dos escuelas para ver si nos solucionan algo y si no nos solucionan con estos encierros vamos a cerrar el Colegio Central”, aseguró Pepicano.

El líder agregó que “la protesta es porque va para un año en que hacen falta unos docentes en las instituciones educativas y la Secretaría de Educación no ha solucionado nada. Los padres nos vimos en la obligación de hacer esto”.

Los padres de familia piden que el gobernador del Valle, Ubéimar Delgado, firme los nombramientos para que los docentes sean enviados a esas instituciones.

La Asamblea del Valle le había hecho un llamado al Mandatario regional, pues en los 34 municipios no certificados existe esta preocupación por la lentitud de estos nombramientos, lo cual retrasa el inicio del año escolar y puede inducir a la deserción por parte de los niños.



Protesta del Sena en Cali

Estudiantes del Sena se encuentran en asamblea informativa dentro y fuera de la institución en el norte de Cali. Protestan porque, según ellos, no tienen garantías, pues les quitaron los refrigerios y subsidios de transporte.

Además denuncian que la sede principal aún no ha sido terminada, pese a que las obras llevan más de un año.

Alfredo Mondragón, líder estudiantil, afirmó que “los estudiantes del Sena y los trabajadores están haciendo una reunión porque hace más de un año los tienen sin ningún tipo de garantía alimentaria estudiantil, ni cuota de transporte, las cuales eliminó la administración del plantel y nada que las devuelven”, aseguró Mondragón.

También dijo que este jueves podrían protestar en el evento que se tiene programado para la inauguración de la nueva sede en El Pondaje en el sector de Aguablanca y que contaría con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos.

“Se está pensando visitar la construcción de Aguablanca. Nosotros felicitamos esa construcción que después de tantos años se terminó, pero también quieren a esos estudiantes sin las garantías que se requieren”, afirmó.

Según el líder estudiantil, son más de 1000 estudiantes que se ven perjudicados en Salomia por no tener esas condiciones.