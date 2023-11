Por falta de nombramientos, la CREG está paralizada: ¿qué tanto afecta a usuarios de energía y gas?

El sector de la energía y el gas afrontan una crisis institucional. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, el organismo que regula las tarifas hasta el momento solo tiene un comisionado nombrado en propiedad y faltan 5 más por designar. Los expertos advierten que esta situación ocurre en una coyuntura muy delicada para Colombia, como el fenómeno de El Niño.

La crisis del sector energético derivada de la falta de expertos en la Comisión Reguladora de Energía y Gas es tal que 40 medidas regulatorias en temas de tarifas de energía y acciones para enfrentar el fenómeno de El Niño no han podido ser adoptadas.

Sin embargo, hasta hoy, luego de un año, el Gobierno solo ha nombrado un comisionado en propiedad, pero hay cinco más que falta por designar.

El tema ha sido motivo de mucha preocupación, porque la CREG es la encargada de regular el sector de energía y gas, temas que ahora quedan paralizados, debilitando la seguridad energética del país.

Publicidad

La Asociación de Energía rechazó los retrasos del Gobierno por no nombrar a los comisionados, pues no contar con esa institución afecta no solo a las empresas de energía y gas, sino a sus millones de usuarios.

"Por el ajuste de tarifas, el ajuste al indexador (técnica para ajustar pagos de ingresos) de precios que ya lleva más de año y medio sin que se solucione", explica Sandra Fonseca, directora de Asoenergía.

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, advierte que, por falta de esa regulación, se seguirán aplazando los proyectos de este sector en un momento delicado para Colombia.

Publicidad

"Todos estos sectores tienen una agenda sobre la cual la regulación se va ajustando y modificando precisamente para adaptarse", aclaró Alejandro Castañeda, director de Andeg.

En medio de esta alerta, la Superservicios aseguró que, pese a la llegada del fenómeno de El Niño, no van a existir racionamientos de energía