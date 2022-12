Por falta de traductor en una URI, japonés que agredió a mujer quedó libre

Gloria Rivera afirma que el ciudadano japonés llegó hasta el local de muebles donde ella trabaja, en el sector del 7 de agosto, y que la agredió después de tener una discusión.

“Me estaba pidiendo unos muebles que no teníamos (…) me quería meter los dedos en los ojos, me estrujo y me mandó contra el piso”, relató rivera.

Varios vecinos se percataron del incidente y dieron aviso a la Policía, que llegó a atender el caso. El hombre, sin embargo, quedó libre.

Noticias Caracol conoció que el extranjero fue conducido a la URI de Engativá, pero allá lo liberaron porque no había traductor y porque aparentemente posee inmunidad diplomática.