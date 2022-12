Por imprudencia, dos personas murieron en accidentes de tránsito en Antioquia

El último de los accidentes se registró en la troncal del café, a la altura del municipio de Amagá.

Allí un camión se volcó en una curva, al parecer por el exceso de velocidad luego de una falla mecánica. Una persona resultó lesionada.

Publicidad

“Nos quedamos fin frenos. Y cuando vi que el carro nos iba a ganar, yo me tiré en una curva y mi otro compañero también se tiró pero a éste le cayó el carro encima”, narró Jhony Restrepo, conductor del camión quien quedó ileso.

Por otra parte, dos personas perdieron la vida en un accidente múltiple en el municipio de Bello. Allí se vieron involucradas dos motos y un automóvil en circunstancias que son materia de investigación.

Entre las dos víctimas de este incidente hay un peatón. Cinco personas más más fueron remitidas a centros asistenciales.

Mayor Juan Gómez, comandante de la Policía de Tránsito de Antioquia, manifestó que por este época el flujo vehicular se incrementa y los accidentes también, por lo que recomienda no llevar prisa, no adelantar en curvas, no conducir bajo los efectos del alcohol ni drogas, además de siempre cargar botiquín.