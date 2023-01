Por irregularidades en contratación, director y tres funcionarios de Cardique fueron capturados

Son señalados por suplantación de planos, estudios y diseños de 220 contratos. Están embolatados más de 27 mil millones de pesos.

La investigación, originada en una auditoría de la Controlaría General, arrojó una serie de graves irregularidades.

Según la Fiscalía, se encontraron varios contratos para limpieza, mantenimiento de arroyos, caños y reservorios de la zona en la que tiene jurisdicción la corporación del Canal del Dique, pero estos no se realizaron.

Además, se hallaron documentos adulterados -facturas, planos y registros fotográficos- con los que se certificaba la ejecución de dichos proyectos.

"No existieron tampoco estudios técnicos que respaldaran la contratación, es decir, la necesidad de llevar a cabo estos contratos. Por el contrario, se habría justificado con un documento del año 2010, que no tiene relación alguna, que no tiene relación alguna con las actividades de Cardique", afirmó Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación.

Los 220 contratos celebrados en 2016 dejan un hueco fiscal de 27.900 millones de pesos.

Entre los sindicados están Olaf Puello, director de Cardique; Katherine Martelo, subdirectora de planeación de la entidad; Saray Cecilia Hernández, funcionaria y supervisora de contratos de Cardique; Dalis Herrera, funcionaria y supervisora de contratos de Cardique; Bernabé Maldonado, contador participe en la elaboración de los contratos; y Fredy Rodgers, topógrafo participe.