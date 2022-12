Por lesbiana me acusan de todo: Parody dice que Uribe también publicó cartillas

En un intenso debate que se extendió hasta entrada la medianoche, la ministra de Educación Gina Parody respondió a las críticas en su contra por las cartillas de orientación sexual.

La funcionaria aseguró que la controversia por estos documentos son un ataque personal en su contra en razón a su condición sexual.

“En el transcurso de mi vida le he tenido que hacer frente a desplantes, a mentiras, a odios, prejuicios de la gente y también a persecuciones por el hecho de ser gay”, sostuvo.

“Por ser lesbiana he sido acusada de lo divino y lo humano”, añadió la ministra que le enrostró al expresidente Álvaro Uribe, hoy senador y jefe político de los citantes al debate, que durante su gobierno también hubo tres documentos similares.

“Dice esta cartilla, «donde todos los integrantes de la comunidad pueden elegir y vivir una orientación sexoerótica y sexoafectiva de forma autónoma y libre de discriminación»”, citó la ministra de Educación.

Las respuestas desde el Centro Democrático no se hicieron esperar. Everth Bustamante, quien hizo parte de la guerrilla del M-19 y hoy es senador de la colectividad del expresidente, arremetió contra Parody.

“Que la señora ministra nos respete. Aquí ella está intentando condoler a los colombianos por la condición sexual y ese no es el debate”, afirmó Bustamante.

Por su parte el expresidente y hoy senador Uribe se defendió de los señalamientos de Parody. “Estas cartillas (las actuales) llegan a decir, contrariamente a las nuestras, que el ser humano no nace hembra o varón, sino que lo define como tal el ambiente” , contestó el político antioqueño.

El procurador Alejandro Ordóñez también defendió al exmandatario y fustigó a la ministra, mientras que el senador Armando Benedetti acusó que detrás del montaje que suplantó la cartilla con una publicación pornográfica danesa, estaba el uribismo y la senadora María Fernanda Cabal.

Al final de su intervención, la ministra fue aplaudida.