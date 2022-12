Por lo menos 800 milicianos de las FARC no se han registrado aún en zonas veredales

Situación más compleja se vive en Tumaco, Nariño, donde unos 150 de ellos han reincidido en grupos como Gente del Orden y Guerrillas Unidas del Pacífico.

Muchos de los milicianos que no han llegado a las zonas veredales han culpado de esta demora a los altos costos de desplazamiento, temores jurídicos o simplemente porque no tienen la intención de desmovilizarse.

Para definir la situación de estos 800 milicianos, ya se inició la cuenta regresiva porque en 20 días se acaba la figura de la zona veredal.

“El 31 de julio sabemos quién está y quién no. El que no, sencillamente es un delincuente al que hay que perseguirlo, no tendrá ningún beneficio de justicia transicional”, aseguró Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación.

Sobre los menores en las filas de las FARC, Ávila señaló que muchos esperaban un alto número pero que la realidad muestra hoy 87 niños desvinculados de la guerrilla y otro tanto, que ha salido de las zonas verdales para encontrarse con sus familias.

