Por muerte del coronel Óscar Dávila, citan a declarar a Miguel Ángel del Río y Carlos Alberto Feria

En el proceso de investigación que se adelanta por la muerte del coronel Óscar Dávila Torres , la Fiscalía General de la Nación informó que “fueron citados a declaración jurada el abogado Miguel Ángel del Río y el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de Casa Militar de la Presidencia de la República”.

“Las diligencias se realizarán el próximo 15 de junio y hacen parte de los actos de indagación definidos por la muerte del teniente coronel Óscar Dávila Torres, ocurrida el pasado 9 de junio”, precisó el ente investigador a través de un comunicado este martes, 13 de junio.

El abogado Miguel Ángel del Río reaccionó a la decisión de la Fiscalía señalando que no tiene nada que declarar. “¿Ustedes creen que me van a intimidar poniendo mi nombre de primeras en un comunicado gaseoso? Si me van a abrir una investigación, adelante. No tengo nada que declarar. Soy abogado defensor. Denunciaré a Barbosa y los funcionarios que intimidaron al coronel Dávila”, manifestó a través de su cuenta de Twitter.

El coronel Óscar Dávila llevaba más de 20 años en la institución y era quien coordinaba desde el piso 13 de la DIAN, muy cerca a la Casa de Nariño, la seguridad anticipativa del presidente de la República.

El mandatario Gustavo Petro, quien acompañó a su familia durante las exequias , reiteró el fin de semana que la investigación judicial deberá explicar por qué el alto oficial se sintió acorralado para tomar la decisión, según el jede de Estado, de suicidarse. Será Medicina Legal quien entregue el dictamen final de la autopsia.

El coronel Óscar Dávila, el pasado miércoles 7 de junio, recibió por cerca de 10 horas a más de 20 agentes del CTI de la Fiscalía en una inspección para determinar si desde allí se realizaron las copias espejo a los celulares de Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de la exjefe de gabinete presidencial Laura Sarabia.

De acuerdo con el manual de funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que el presidente Gustavo Petro actualizó el 30 de diciembre del 2022, Sarabia, como jefa de gabinete, quedó al mando de esta jefatura, razón por la cual también se realizaron estas inspecciones dentro del proceso por las supuestas chuzadas.

En esa pequeña oficina en el centro de Bogotá funciona desde hace casi 15 años un equipo élite encargado de velar por la seguridad del presidente de la República, despacho al que solo funcionarios de más alto nivel de inteligencia tienen acceso.

El coronel Óscar Dávila llevaba 22 años y 7 meses de servicio, era profesional en criminalística y especialista en seguridad, formación que complementó con más de 30 cursos, diplomados, y certificaciones. Así mismo, contaba con 45 reconocimientos y 194 felicitaciones dentro de su servicio en la Policía.