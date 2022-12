Por negarse a tener relaciones, joven colombiana fue violentamente agredida por su pareja en Ecuador

La rápida intervención de unos vecinos le salvó la vida. Fue hallada desnuda y ensangrentada justo cuando el hombre pretendía estrangularla.

“No accedí a tener relaciones sexuales con él, porque normalmente ayuno para empezar el año, entonces esto lo pone muy furioso”, declaró Yainara Sánchez.

Tras su negativa, vino una andanada de ataques que narró a periodistas.

“Me desnuda completamente, yo intento salir del apartamento y me coge en la sala. Se pone encima de mí y me da puño tras puño. Intento voltearme boca abajo para que no pegue en la cara y me coge contra el suelo, me pega e intenta estrangularme con una camisa”, añadió la víctima.

Debido a los gritos, los vecinos no se quedaron quietos y tumbaron la puerta. Con una cámara captaron la escena: el hombre desnudo, encima de ella, trataba de asesinarla.

“La tenía en el piso golpeándola contra el piso, dándole puñete, bañada en sangre. La tenía desnuda, arrastrándola. Yo tome fotos para tumbar la puerta y ayudar a la señora. Si no le tumbaba la puerta, la mataba”, declaró un testigo de los hechos.

El agresor fue capturado, mientras que la joven fue llevada a un hospital casi inconsciente. Antes de ser internada, alcanzó a enviarle un mensaje a una hermana donde le pedía a su familia recogerla.

“No es la primera vez que me agrede”, reconoció la mujer tras empezar su recuperación.

La joven sufre ahora otro drama, pues no tiene dinero para pagar un abogado y teme que su novio regrese a asesinarla. Tampoco cuenta con recursos para regresar a Colombia, por lo que clama ayuda a las autoridades y así poder preservar su vida.

