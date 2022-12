Por no pagar $2.000, así arriesgan la vida pasajeros de Transmilenio en Soacha

Imágenes de personas saltando bardas o exponiendo su vida sobre la Autopista Sur son el pan de todos los días en el sistema Transmilenio en el municipio de Soacha. Ante la próxima inauguración del portal del sistema en la población, las autoridades adelantan acciones pedagógicas para contrarrestar la problemática de los colados.

“Me parece terrible porque la vida vale más que 2.000 pesos”, dice Esperanza Reyes, usuaria del sistema.

“Aquí se sube mucho colado, mucho, mucho. A diario entran más colados que los que pagan el pasaje”, asegura Blanca Castiblanco.

En lo corrido de este año, en Soacha, seis personas han resultado heridas al intentar colarse en el sistema. Un peligro que no entienden los mismos usuarios.

“Eso es no querer la vida. Uno debe pensar primero que todo en su integridad personal”, opina Esperanza Reyes.

“Que las personas eviten colarse, que respeten las filas, que las personas puedan ingresar o salir sin ningún problema, evitar. Lo más importante acá, es evitar los accidentes de tránsito por no utilizar los puentes peatonales”, explica el comandante de la Policía de Soacha, coronel Gustavo Berdugo.