Por nuevo Código de Policía, tenderos dicen que se ha reducido drásticamente la venta de cerveza

“Un viernes se vendían unas ocho o nueve canastas, ahora solo cuatro”, aseguró comerciante boyacense. En Barranquilla se han sancionado más de 500 negocios.

La situación en la capital del Atlántico motivó un paro por parte de los dueños de tiendas. Las autoridades aclararon que vender licor no es una infracción, pero el consumo de bebidas alcohólicas en espacio público sí lo es.

En La Arenosa, algunos consideran que tomar cerveza a las afueras de los establecimientos no debería ser sancionado.

“Es una tradición aquí del barranquillero, de la costa. La gente necesita eso, coger fresco, tomarse sus buenas frías, una o dos”, opinó Álvaro Castro.

Tenderos boyacenses se quejan

En Tunja, ciudad reconocida por el alto consumo de cerveza, los dueños de tiendas de barrio también hablan de la crisis. Algunos dicen estar a punto de la bancarrota.

“En quiebra, claro. Ahora van a venir pidiendo la documentación, uno no la tiene y sellamiento”, dijo la comerciante Rosa Parra.

“Se ha notado una disminución muy grande en lo que tiene que ver con el consumo de cerveza”, declaró Fabio Martínez, secretario de Gobierno de la capital boyacense.

La grave situación motivó una mesa de concertación entre autoridades y tenderos de Tunja.

