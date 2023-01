¿Por qué apéndices en contratos de concesión de la vía al Llano no consideraron puntos críticos?

En estos se establece que el mantenimiento de la montaña no corre por cuenta del concesionario sino del Gobierno. Contraloría los revisa con lupa.

Las pautas que definen la administración de la vía al Llano están consignadas en dos contratos de concesión: uno de 1994 y otro del 2015.

Por este último, el gobierno Duque señala a su antecesor... la razón: apéndices que si bien establecen puntos críticos en la vía que requieren de atención especial acuerdan que las únicas labores de mantenimiento que tendrá que adelantar el concesionario en dichos puntos son:



Limpieza de obras hidráulicas

Sellado de fisuras y grietas

Reparación de adoquín (en los casos en que se presente)

Señalización horizontal y vertical