¿Por qué aún no hay capturas por el crimen de Sarita Salazar?

A la justicia la cuestionan no solo por no haber detenido ya a los responsables, sino por no haber actuado antes frente a denuncias de maltrato.

Y es que en junio de 2016 se había hecho una denuncia por agresiones contra la niña de 3 años, muerta hace 10 días con señales de golpes y abuso sexual, y no pasó nada.

La menor estaba bajo el cuidado de su madrina, luego de que su madre cediera su custodia argumentando que no tenía cómo mantenerla. Ella es una de las investigadas por el hecho.

Su madrina, implicada también en el caso, sostiene que Sarita sufrió un accidente. La mujer vivía con la niña, dos hijos de 11 y 16 años de su primer matrimonio y otro pequeño de la misma edad de la víctima, producto de su segundo matrimonio, en una finca en Armero Guayabal, Tolima, que cuidaban.

Debido a la primera denuncia por maltrato, autoridades investigan a la comisaria de familia para determinar si actuó para garantizar los derechos de la menor.

“El Estado le falló a Sarita”, admiten autoridades en el Tolima |... Según Medicina Legal, Sarita presentaba un trauma craneoencefálico severo, heridas en pecho y espalda, un dedo amputado, un brazo partido y desnutrición avanzada, además del abuso sexual.

“Este caso es más aberrante que el de Yuliana”: mujeres del Tolima... Y aunque dijeron que pronto iban a encontrar al responsable o responsables de lo que le sucedió a la niña, el crimen de Sarita sigue impune diez días después.

